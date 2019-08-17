Правительство области и «Металлургический завод Балаково» заключат соглашение о сотрудничестве
14 августа состоялась рабочая встреча министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова с руководством ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» – новым собственником АО «Металлургического завода Балаково».
В ходе встречи первый заместитель генерального директора предприятия Иван Демченко рассказал, что в планах по развитию увеличить объемы производства до 1,3 миллиона тонн продукции на следующий год. Кроме того, на заводе планируется вложить до 200 млн рублей в модернизацию системы газоочистки и экологическое направление.
По словам руководства «МЗ-Балаково», сейчас разрабатывается инвестиционная программа предприятия, которая включает возможность строительства новой производственной линии объемом 1,5 миллиона тонн продукции в год.
Также в планы нового собственника входит развитие социального направления – строительство служебного жилья для сотрудников, участие в финансировании объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, детских и спортивных площадок и др.).