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Правительство области и «Металлургический завод Балаково» заключат соглашение о сотрудничестве
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Правительство области и «Металлургический завод Балаково» заключат соглашение о сотрудничестве

Новости


14 августа состоялась рабочая встреча министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова с руководством ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод» – новым собственником АО «Металлургического завода Балаково».

В ходе встречи первый заместитель генерального директора предприятия Иван Демченко рассказал, что в планах по развитию увеличить объемы производства до 1,3 миллиона тонн продукции на следующий год. Кроме того, на заводе планируется вложить до 200 млн рублей в модернизацию системы газоочистки и экологическое направление.

По словам руководства «МЗ-Балаково», сейчас разрабатывается инвестиционная программа предприятия, которая включает возможность строительства новой производственной линии объемом 1,5 миллиона тонн продукции в год.

Также в планы нового собственника входит развитие социального направления – строительство служебного жилья для сотрудников, участие в финансировании объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, детских и спортивных площадок и др.).