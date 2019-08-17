В ДОЛ имени Володи Дубинина завершилась первая профильная тематическая смена «Саратовская агломерация 2025»
В Детском оздоровительно-образовательном лагере им. Володи Дубинина, являющимся площадкой «Кампуса молодежных инноваций», завершилась первая профильная тематическая смена «Саратовская агломерация 2025» по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровых технологий.
Летняя цифровая школа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Фонда новых форм развития образования – проектного офиса национального проекта «Образование».
Участие в первой смене «Саратовская агломерация 2025» приняли 120 одаренных детей.
«Участие в профильной смене мне очень помогло, потому что передо мной стоит выбор будущей профессии, а это не очень простой вопрос в подростковом возрасте. Сфера цифровой экономики очень актуальна в современном мире и открывает широкий простор в мире профессий. Мне очень понравилось посещать занятия, а особенно интегрированные», - поделилась ученица лаборатории профессиональной ориентации Ева Попова.
За время работы и обучения в профильных лабораториях дети получили необходимые знания и навыки по робототехнике, 3D моделированию, конструированию, программированию, профессиональной ориентации, лазерной резке и блоггингу.