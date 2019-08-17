В Энгельсе прошла патриотическая акция «Молодёжь – в авиацию»

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Участниками мероприятия стали около 3 тысяч человек, в том числе отряды юнармейцев и других военно-патриотических молодежных организаций.Во время проведения мероприятия в энгельсском небе над участниками пролетели самолеты дальней авиации и легендарный АН-2. Зрители стали свидетелями группового десантирования на предельно малых высотах десятка парашютистов.На территории парка «Патриот» развернул свою работу единый музейный комплекс, где свои экспозиции представили Энгельсский краеведческий музей, музей дальней авиации, музей ЭВЗРУ ПВО страны, школьные музеи, общественные организации ветеранов «Боевое братство» и «Часовые Родины».Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров напомнил ребятам о славной истории Саратовской авиации и отметил, что сегодня судьбы почти 10 тысяч людей нашего региона так или иначе связаны с военно-воздушным флотом: «Для Саратовской области Военно-воздушные силы имеют особое значение. На территории региона находится учебное заведение, готовящее летчиков, авиабаза, известная во всем мире, и в гражданской структуре скоро вступит в строй новый международный аэропортовый комплекс. Авиаторы Энгельса свято чтут память своих коллег. На территории Летного городка стоит стела памяти погибшим экипажам. Сегодня, как и всегда, авиация России развивается. Строй пополняют молодые военнослужащие. Нам с вами есть чем гордиться! Дорогие юнармейцы, может быть, сегодня вы полюбите небо, начнете мечтать об этой героической профессии!».Горожане смогли увидеть реконструкцию военно-полевого госпиталя и попробовать солдатскую кашу в военно-полевой кухне.Для юнармейцев была организована традиционная игра «Зарница», в ходе которой ребята соревновались в силе, ловкости и знаниях.Полковник авиации, заместитель командующего дальней авиацией ВВС России Алексей Гагарин отметил, что акция направлена на повышение интереса молодежи к службе в Военно-воздушных силах России.