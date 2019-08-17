В Саратове пройдет восьмой фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города»

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14 сентября 2019 года в Саратове в восьмой раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города».- Фестиваль, как самостоятельное событие, стал неотъемлемой частью ежегодной праздничной программы, посвященной Дню города Саратова, - рассказала Татьяна Анатольевна. - Ежегодно, начиная с 2012 года, на окраине Увекского городища – памятника археологии федерального значения, проводится фестиваль исторической реконструкции. Организаторы и партнеры масштабного события весь год работают над тем, чтобы в день проведения фестиваля перед гостями предстал воссозданный реконструкторами и археологами средневековый город Укек со своей неповторимой атмосферой, традициями и бытом. С каждым годом на Увек приезжает все больше гостей из разных городов России, других стран. Если в 2012 году фестиваль посетили 3 тысячи гостей, то в 2018 году их было уже 60 тысяч.В 2018 году фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» вошел в топ-200 Национального календаря событий 2018 года России. На Всероссийской ярмарке событийного туризма проект занял второе место в номинации «Исторические реконструкции».В 2019 году проект «Популярная археология: от раскопок до фестиваля», в рамках которого реализуется фестивальная программа, состоялись комплексные экскурсии «Увек. Саратов. Даты. Факты. События. Люди», а также проводятся археологические раскопки, получил поддержку Фонда президентских грантов.В программе фестиваля 2019 года, по сложившейся традиции, археологи на своей площадке презентуют самые свежие находки, среди которых будут и ювелирные украшения, и ремесленно-бытовые предметы, и культовые (обрядовые) принадлежности, и многое другое.Гостей Укека в нынешнем году ждет немало сюрпризов от организаторов: так, например, впервые в программе фестиваля будет масштабно представлена конная программа, аттракцион «Оружие против доспеха» для проверки на прочность средневековой амуниции. На исторической площадке гости увидят ставшие визитной карточкой фестиваля сценки из жизни города, работу кузнеца и гончара, состязания лучников и воинов, мастер-классы. Здесь же развернется научно-популярный лекторий.Развлекательная площадка будет интересна любителям музыки. Здесь же будет организован фуд-корд и ярмарка хенд-мейд и другие увлекательные локации.Фестиваль начнет принимать гостей 14 сентября в 10.00.