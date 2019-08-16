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KAMA TYRES наградили дипломами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Новости
KAMA TYRES наградили дипломами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Зимняя нешипуемая Viatti Bosco S/T выдерживает значительные нагрузки, показывает высокие результаты при езде как по снежному покрытию, так и по скользкому асфальту.

Модель, предназначенная для комплектации кроссоверов и внедорожников, адаптируется под дорожное покрытие. Конструкция шины позволяет уверенно проходить скоростные повороты, а также поглощает удары при преодолении неровностей и стыков асфальта.

Данные эксплуатационные характеристики высоко оценили эксперты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Модель 235/60R18 (ПАО «Нижнекамскшина») производства предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошла в список лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Также в числе победителей – ещё три модели бренда Viatti и ЦМК шины КАМА.

Лауреатами конкурса также названы шины 425/85 R21 КАМА 1260-2, н.с. 18 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»). Среди дипломантов республиканского конкурса – модели 235/60 R18 Viatti Bosco Nordico и 425/85 R21 КАМА 1260-2, н.с. 14.
В 2019 году более 30 специалистов и экспертов от 11 министерств, ведомств и заинтересованных организаций Республики Татарстан вошли в состав экспертной комиссии. Члены жюри оценили 453 товара и услуги от 230 предприятий и организаций.

«Качество продукции производства KAMA TYRES вновь было высоко оценено экспертной комиссией. Успешное прохождение региональных испытаний позволило нам пройти на следующий этап – стать участниками федеральный Программы «100 Лучших товаров России», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».