16 августа 2019 ПЯТНИЦА
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37 тысяч саратовских детей получили сертификаты дополнительного образования

Новости


В Саратовской области идет активная кампания по выдаче сертификатов дополнительного образования детей.

Сертификат предоставляет гарантированный объем денежных средств на оплату получаемого детьми 5-18 лет дополнительного образования. Напомним, нововведение реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина. Саратовская область является одним из многих регионов России, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Сертификат – это персональная гарантия государства по денежным выплатам за дополнительное образование детей. Сертификатом можно оплатить занятия ребенка в любом учреждении дополнительного образования, но в пределах утвержденного лимита, при условии, что эти организации, имея лицензию, вошли в реестр-навигатор https://saratov.pfdo.ru. Получить сертификат можно двумя способами. Первый – подав электронное заявление через портал saratov.pfdo.ru. Второй – через выбранную образовательную организацию, то есть, лично подав документы. С помощью портала-навигатора формируется заявка и на указанный родителем адрес электронный почты приходят 3 файла: сертификат, заявление и памятка для родителей. Для активации сертификата заявление и необходимый перечень документов (указан на портале) необходимо отнести в образовательное учреждение.