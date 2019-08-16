16 августа 2019 ПЯТНИЦА
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В стране началась подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года

Новости


Во всех населенных пунктах Саратовской области начались обходы регистраторов Всероссийской переписи населения, которые будут продолжаться до 10 сентября.

Во время обходов регистраторы уточнят сведения об адресах проживания и соберут информацию для актуализации картографических материалов.

Новинкой грядущей переписи населения станет возможность ответить на вопросы анкеты на сайте Госуслуг. Именно поэтому во время своих обходов в течение этого месяца регистраторы спросят у жителей сел, поселков и деревень, пользуются ли они интернетом.

Основной этап Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году с 1 по 31 октября. По итогам переписи будет обобщаться информация о месте жительства, родственных связях, гражданстве, образовании, источниках дохода, работе, типе и площади жилища, владении языками и многое другое.