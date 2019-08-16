Саратовские неплательщики получат долговые квитанции от теплоэнергетиков

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Очередные напоминания клиентам о необходимости погашения своих долгов за отопление и горячую воду энергетики напечатают с надписью «ДОЛГОВАЯ КВИТАНЦИЯ. В качестве дополнительного варианта будут использованы цветные бланки с аналогичной надписью черного цвета. Кроме этого, на подъездах домов будет размещены поквартирные списки должников.Общая задолженность жителей трех регионов за отопление и горячую воду составляет перед «Т Плюс» более 942,2 млн рублей. Из этой суммы 479 млн рублей приходится на долю жителей г. Саратова, 141,1 млн рублей – жителей г. Энгельса, 321,9 млн рублей – г.Балаково.При отсутствии оплаты по данным документам до 26 августа на их адресатов будут направлены соответствующие документы в мировые суды, в которых неплатежи за тепловую энергию будут взысканы с должников в принудительном порядке. В этом случае неплательщикам предстоит выплатить не только сумму долга, но и пени, а также возместить расходы по оплате госпошлины.Кроме того, наличие долгов за отопление и горячую воду может стать серьезным препятствием для выезда за границу. В ходе акции «В отпуск без долгов», которую Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в период с 1 июля по 31 августа, неплательщику, который намеревается отдохнуть за рубежом, невзирая на имеющиеся долги за тепловую энергию, выезд за границу может быть ограничен из любого города России.