В Барселоне пройдёт международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019
19-21 ноября 2019 года в Барселоне (Королевство Испания) пройдет ежегодная международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019.
В рамках выставки будут организованы прямые встречи между представителями ведущих компаний отрасли. Мероприятие объединяет более 15 000 участников из 141 государства. Российская делегация участвует в выставке в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Ключевая цель выставки - продвижение новых продуктов и услуг индустрии MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibition), демонстрация последних разработок в области ивент-индустрии, делового и интенсив туризма, обмен мировым опытом работы с клиентами.
Компании и предприниматели Саратовской области приглашаются
к участию в IBTM World 2019 в качестве экспонента и партнера национального стенда RUSSIA OPEN TO THE WORLD, который будет организован Национальным конгресс-бюро.
Более подробную информацию об условиях участия и программе мероприятия можно узнать по тел.: + 7 (495) 777-16-45, по электронной почте: egor.trushin@russiacb.com или на сайте: https://www.ibtmworld.com/.