15 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
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В Саратове будут организованы открытые кинопоказы в рамках "Городских выходных"

Новости
В Саратове будут организованы открытые кинопоказы в рамках "Городских выходных"

Они пройдут под открытым небом 16 и 17 августа в 20.30 возле памятника К.А. Федину.

С 16 по 18 августа в Саратове пройдет II-летний межрегиональный фестиваль мастеров и художников «Палитра ремесел», организованный АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития, Торгово-промышленной палаты региона и администрации Саратова.

Гостей мероприятия ожидают вечерние кинопоказы под открытым небом, а также мастер-классы для детей и взрослых, спортивные выступления и выставка-продажа «Ярмарка мастеров».

По информации областного методического киновидеоцентра, киносеансы пройдут 16 и 17 августа на пересечении улицы Октябрьской и Набережной Космонавтов возле памятника К.А. Федину. 16 августа в 20.30 состоится показ х/ф «Домовой» (6+), 17 августа в 20.30 все желающие смогут посмотреть х/ф «Со дна вершины» (12+).