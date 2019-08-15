15 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:48 | 15 августа
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15:00 | 15 августа
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14:09 | 15 августа
В Барселоне пройдёт международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019
13:20 | 15 августа
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11:35 | 15 августа
В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская до десяти часов вечера проводятся плановые работы
10:44 | 15 августа
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09:51 | 15 августа
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09:00 | 15 августа
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В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская до десяти часов вечера проводятся плановые работы

Новости


Вниманию абонентов Волжского района! В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская сегодня, 15 августа, с 6.00 до 22.00 проводятся плановые работы.

Для потребителей будет доступен подвоз воды: - ул. Исаева, 32 (10:00 – 11:00; 15:00 – 16:00) - ул. Державинская, 10 (11:20 – 12:20; 17:40 – 18:40) - ул. Муленкова, 6 (12:40 – 13:40; 19:00 – 20:00) - ул. Тагильская / ул. Казанская (16:20 – 17:20) - ул. Абрикосовая (10:00 – 11:00; 15:20 – 16:20) - с/х «Комбайн», 3 (11:20 – 12:20; 16:40 – 17:40) - ЦДК, 5 (12:40 – 13:40; 18:00 – 19:00) - 1-й Овсяной пр-д, 1 (14:00 – 15:00; 19:15 – 20:00) ООО «КВС» напоминает о необходимости в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.