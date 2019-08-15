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В Саратове заключен под стражу обвиняемый в мошенничестве полицейский

Новости
В Саратове заключен под стражу обвиняемый в мошенничестве полицейский

За совершение порочащего проступка он уволен из органов внутренних дел.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 мая текущего года оперуполномоченный отдела уголовного розыска полиции УМВД РФ по городу Саратову обеспечивал доставление в следственный орган подозреваемого в совершении преступления. В пути он ввел мужчину в заблуждение, сообщив о своей возможности оказать содействие в том, что бы в отношении него органом предварительного следствия не производилось задержание по уголовному делу. Помимо этого, оперуполномоченный позвонил родителям подозреваемого и потребовал перечислить ему денежные средства в сумме 300 тысяч рублей. При этом он угрожал применить насилие к их сыну. В тот же день родители молодого человека перечислили на расчетный счет, названный оперуполномоченным, требуемую сумму.

Противоправная деятельность полицейского выявлена сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. На сегодняшний на основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. За совершение порочащего проступка он уволен из органов внутренних дел. ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о привлечении руководства УМВД по г. Саратову к дисциплинарной ответственности, непосредственный руководитель указанного сотрудника будет уволен из ОВД.