В Хвалынске открылась выставка ставропольских художников «Дорогами пленэра»

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Как сообщает пресс-служба министерства культуры области, на выставке представлены живописные работы и этюды шести авторов — членов Объединения «Колесо», членов Творческого союза художников России: Олега Калайтанова, Александра Бабича, Натальи Литосовой, Светланы Кукуевой, Анатолия Какалова, Анатолия Соловцева.Гости из Ставрополья поделились с участниками «Хвалынских этюдов» своим опытом работы, творчества и пленэрного движения. Сегодня Объединение «Колесо» имеет в своем постоянном составе более 25 участников со всего Южного федерального округа, а также из Центральной России. Пленэрные выезды в течение многих лет проходили в самых живописных местах Северного Кавказа. Художники принимали участие в международных пленэрах, проходивших в Китае, Италии, Черногории, Франции, на Кипре.- В наше время такое явление художественной жизни как пленэр - редкое и не очень популярное, отметил руководитель Объединения художников Юга России «Колесо» Олег Калайтанов. - Мы приехали на «Хвалынские этюды» чтобы совместно работать, творчески развиваться, обмениваясь опытом друг с другом. Так художники оттачивают свое мастерство. Такой процесс способствует совершенствованию творческой мысли, открытию новых живописных и графических приемов.