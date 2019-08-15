15 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
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15:48 | 15 августа
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15:00 | 15 августа
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14:09 | 15 августа
В Барселоне пройдёт международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019
13:20 | 15 августа
В Саратове будут организованы открытые кинопоказы в рамках "Городских выходных"
12:35 | 15 августа
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В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская до десяти часов вечера проводятся плановые работы
10:44 | 15 августа
В Хвалынске открылась выставка ставропольских художников «Дорогами пленэра»
09:51 | 15 августа
В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»
09:00 | 15 августа
Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа
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В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»

Новости
В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»


Мероприятие пройдет сегодня, 15 августа, в 11.30 в военно-патриотическом парке «Патриот».

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, во время проведения акции пролетят самолеты дальней авиации, самолеты и вертолеты ДОССАФ. Зрители и участники акции увидят парашютные прыжки на ограниченную площадку, групповое десантирование на предельно малых высотах с приземлением на воду.

На территории парка «Патриот» развернет работу единый музейный комплекс, где свои экспозиции представят Энгельсский краеведческий музей, музей дальней авиации, музей ЭВЗРУ ПВО страны, школьные музеи, общественные организации «Боевое братство», «Часовые Родины». Посетители мероприятия смогут ознакомиться с реконструкцией военно-полевого госпиталя.

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