В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»
Мероприятие пройдет сегодня, 15 августа, в 11.30 в военно-патриотическом парке «Патриот».
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, во время проведения акции пролетят самолеты дальней авиации, самолеты и вертолеты ДОССАФ. Зрители и участники акции увидят парашютные прыжки на ограниченную площадку, групповое десантирование на предельно малых высотах с приземлением на воду.
На территории парка «Патриот» развернет работу единый музейный комплекс, где свои экспозиции представят Энгельсский краеведческий музей, музей дальней авиации, музей ЭВЗРУ ПВО страны, школьные музеи, общественные организации «Боевое братство», «Часовые Родины». Посетители мероприятия смогут ознакомиться с реконструкцией военно-полевого госпиталя.
Юнармейцы сыграют в военно-спортивную игру «Зарница». Повара полевой кухни накормят всех настоящей армейской кашей.