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Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа

Новости
Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа


В связи с открытием аэропорта «Гагарин» в Саратовском регионе Приволжской магистрали назначается остановка с одноименным названием для посадки и высадки пассажиров.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, остановка Аэропорт Гагарин назначается с 20 августа следующим пригородным поездам:

- № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак в 07:12;
- № 6303 сообщением Карамыш – Тарханы в 08:33;
- № 6475 сообщением Анисовка – Тарханы в 08:59;
- № 6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы в 14:38;
- № 6165 сообщением Саратов-1 – Сенная в 18:39;
- № 6325 сообщением Карамыш – Тарханы в 19:44;
- № 6472 сообщением Тарханы – Саратов-2 в 06:19;
- № 6166 сообщением Сенная – Саратов-1 в 08:42;
- № 6478 сообщением Тарханы – Анисовка в 12:57;
- № 6316 сообщением Тарханы – Карамыш в 16:47;
- № 6118 сообщением Тарханы – Анисовка в 17:01;
- № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка в 18:15.

Также с 20 августа дополнительно назначаются электропоезда, следующие в ускоренном режиме с остановками на о.п. пл. Лениена, ст. Трофимовский -1, о.п. Сокурский тракт, Аэропорт Гагарин:

- № 6003 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 08:54, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 09:32 до 9:34, прибытие на конечную ст. Тарханы в 09:47;
- № 6005 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 13:16, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 13:54 до 13:56, прибытие на конечную ст. Тарханы в 14:09;
- № 6009 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 17:22, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 18:00 до 18:02, прибытие на конечную ст. Тарханы в 18:15;
-№ 6004 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 10:15, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 10:28 до 10:30, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 11:08;
-№ 6006 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 15:45, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 15:58 до 16:00, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 16:38;
-№ 6010 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 19:26, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 19:39 до 19:41, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 20:19.

Время отправления и прибытия поездов – местное.