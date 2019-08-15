Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, остановка Аэропорт Гагарин назначается с 20 августа следующим пригородным поездам:- № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак в 07:12;- № 6303 сообщением Карамыш – Тарханы в 08:33;- № 6475 сообщением Анисовка – Тарханы в 08:59;- № 6309 сообщением Саратов-1 – Тарханы в 14:38;- № 6165 сообщением Саратов-1 – Сенная в 18:39;- № 6325 сообщением Карамыш – Тарханы в 19:44;- № 6472 сообщением Тарханы – Саратов-2 в 06:19;- № 6166 сообщением Сенная – Саратов-1 в 08:42;- № 6478 сообщением Тарханы – Анисовка в 12:57;- № 6316 сообщением Тарханы – Карамыш в 16:47;- № 6118 сообщением Тарханы – Анисовка в 17:01;- № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка в 18:15.Также с 20 августа дополнительно назначаются электропоезда, следующие в ускоренном режиме с остановками на о.п. пл. Лениена, ст. Трофимовский -1, о.п. Сокурский тракт, Аэропорт Гагарин:- № 6003 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 08:54, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 09:32 до 9:34, прибытие на конечную ст. Тарханы в 09:47;- № 6005 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 13:16, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 13:54 до 13:56, прибытие на конечную ст. Тарханы в 14:09;- № 6009 Саратов-1 – Тарханы; отправление со ст. Саратов-1 в 17:22, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 18:00 до 18:02, прибытие на конечную ст. Тарханы в 18:15;-№ 6004 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 10:15, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 10:28 до 10:30, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 11:08;-№ 6006 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 15:45, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 15:58 до 16:00, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 16:38;-№ 6010 Тарханы – Саратов-1; отправление со ст. Тарханы в 19:26, остановка на ст. Аэропорт Гагарин с 19:39 до 19:41, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 20:19.Время отправления и прибытия поездов – местное.