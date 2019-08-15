В поселке Сенном устраняют аварию
На объекте инфраструктуры, находящегося на балансе РЖД, в поселке Сенном Саратовского региона ПривЖД произошел прорыв трубы канализации.
В настоящее время железнодорожники ведут ремонтные работы. Подача воды временно ограничена, для жителей организован подвоз питьевой воды.
Приволжская железная дорога просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Водоснабжение поселка планируется восстановить в кратчайшие сроки.
В настоящее время железнодорожники ведут ремонтные работы. Подача воды временно ограничена, для жителей организован подвоз питьевой воды.
Приволжская железная дорога просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Водоснабжение поселка планируется восстановить в кратчайшие сроки.