15 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:48 | 15 августа
Саратовские неплательщики получат долговые квитанции от теплоэнергетиков
15:00 | 15 августа
Опубликована программа фестиваля «Палитра ремесел» и расписание мастер-классов на предстоящие выходные
14:09 | 15 августа
В Барселоне пройдёт международная выставка по организации мероприятий, интенсив и деловому туризму IBTM World 2019
13:20 | 15 августа
В Саратове будут организованы открытые кинопоказы в рамках "Городских выходных"
12:35 | 15 августа
В Саратове заключен под стражу обвиняемый в мошенничестве полицейский
11:35 | 15 августа
В связи с подключением нового магистрального водовода по ул. Усть-Курдюмская до десяти часов вечера проводятся плановые работы
10:44 | 15 августа
В Хвалынске открылась выставка ставропольских художников «Дорогами пленэра»
09:51 | 15 августа
В Энгельсе состоится агитационно-пропагандистская акция «Молодежь в авиацию»
09:00 | 15 августа
Новая остановка Аэропорт Гагарин и дополнительные пригородные поезда назначаются в Саратовском регионе с 20 августа
21:43 | 14 августа
В поселке Сенном устраняют аварию
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В поселке Сенном устраняют аварию

Новости / Общество
На объекте инфраструктуры, находящегося на балансе РЖД, в поселке Сенном Саратовского региона ПривЖД произошел прорыв трубы канализации.
В поселке Сенном устраняют аварию

В настоящее время железнодорожники ведут ремонтные работы. Подача воды временно ограничена, для жителей организован подвоз питьевой воды.

Приволжская железная дорога просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Водоснабжение поселка планируется восстановить в кратчайшие сроки.
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