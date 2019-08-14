14 августа 2019 СРЕДА
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Двое несовершеннолетних подозреваются в угоне "Газели"

Новости / ЧП
Двое несовершеннолетних подозреваются в угоне "Газели"


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 12 на 13 августа двое приятелей 16-ти и 14-ти лет, находясь по месту жительства одного из них, захотели покататься на автомобиле. "Юноши добрались до автостоянки на улице Азина, открыли заднюю дверь автомобиля марки «Газель», находившейся
на стоянке. Пробравшись в салон транспортного средства, парни обнаружили в бардачке ключ зажигания. Не имея опыта вождения, товарищи управляли
транспортным средством совместно: младший сидел за рулем и нажимал педали, старший, переключал рычаг скорости. Выехав с территории автостоянки юноши проехали некоторое расстояние, после чего, не справившись с управлением, въехали на бордюр и врезались с стену многоэтажного жилого дома. На шум от удара, отреагировали жильцы дома, которые выбежали на улицу и не дали нарушителям скрыться, передав их прибывшим сотрудникам полиции", - сообщили подробности в следственном управлении.

В ходе допроса в качестве подозреваемых подростки рассказали о совершенном ими противоправном деянии и раскаялись в содеянном.

Следственных органом будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, условия жизни и воспитания мальчиков в семье, качество воспитательной и профилактической работы в образовательном учреждении, где обучаются подростки.