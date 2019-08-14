В Саратовской области продолжается реализация проекта «Маршруты здоровья»

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В его рамках бригады медиков проводят «Дни здоровья» в районах области. Акции призваны повысить доступность медицинской помощи сельскому населению. В рамках проекта были сформированы 2 мобильных бригады с использованием возможностей мобильных диагностических комплексов и Центра здоровья для проведения скрининга состояния здоровья взрослого и детского населения.В рамках проекта за период с 28 мая 2019 года специалистами проведена акция в 16-ти муниципальных районах области: Александрово-Гайском, Дергачевском, Питерском, Краснопартизанском, Ивантеевском, Саратовском, Турковском, Самойловском, Духовницком, Алгайском, Романовском, Озинском, Аркадакском, Краснокутском, Перелюбском и Лысогорском районах.На прошлой неделе медицинская бригада в составе кардиолога, офтальмолога, невролога и оториноларинголога посетили Лысогорский район. В рамках работы медики провели 69 консультаций, проведены лабораторные и УЗИ-исследования пациентов, принявших участие в «Дне здоровья».Всего за время работы проекта «Маршруты здоровья» в 2019 году проведено 2765 консультаций взрослому населению и 1288 детям, выявлено патологии у 1790 взрослых и 939 детей; также проведено лабораторных и инструментальных диагностик взрослым – 4898, детям - 314.В профилактических акциях приняли участие 409 человек.