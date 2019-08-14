В Москве пройдёт VII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019. Осень»
3-6 сентября 2019 года в г. Москве пройдет VII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019. Осень», крупнейшая в России и СНГ выставка тканей и текстильных материалов.
Организаторами выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей.
Мероприятие является эффективной бизнес-площадкой для оперативного продвижения качественной и безопасной продукции текстильной промышленности среди российских производителей одежды, домашнего текстиля, трикотажа и изделий специального назначения.
В выставке планируется участие представителей более чем 200 компаний из 20 стран мира, 8 000 тысяч участников-специалистов отрасли и смежных отраслей.
Более подробную информацию об условиях участия и программе мероприятия можно узнать по тел.: +7 (926) 212-95-40, по электронной почте: pisheva@intertkan.ru или на сайте: www.intertkan.ru.