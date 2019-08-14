14 августа 2019 СРЕДА
Новости
17:22 | 14 августа
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17:10 | 14 августа
Саратовцев приглашают на фестиваль «Русская окрошка»
16:23 | 14 августа
В минсельхозе Саратовской области состоялось совещание по пчеловодству
15:53 | 14 августа
Двое несовершеннолетних подозреваются в угоне "Газели"
15:00 | 14 августа
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Маршруты здоровья»
14:08 | 14 августа
Более ста художников вышли на "Хвалынские этюды"
13:19 | 14 августа
В Москве пройдёт VII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019. Осень»
12:25 | 14 августа
В саратовском историческом парке проходит акция для книголюбов
11:38 | 14 августа
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Саратове проводятся плановые работы по замене оборудования
10:45 | 14 августа
Общественный транспорт в Саратове работает в плановом режиме
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В Москве пройдёт VII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019. Осень»

Новости


3-6 сентября 2019 года в г. Москве пройдет VII Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2019. Осень», крупнейшая в России и СНГ выставка тканей и текстильных материалов.

Организаторами выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Мероприятие является эффективной бизнес-площадкой для оперативного продвижения качественной и безопасной продукции текстильной промышленности среди российских производителей одежды, домашнего текстиля, трикотажа и изделий специального назначения.

В выставке планируется участие представителей более чем 200 компаний из 20 стран мира, 8 000 тысяч участников-специалистов отрасли и смежных отраслей.

Более подробную информацию об условиях участия и программе мероприятия можно узнать по тел.: +7 (926) 212-95-40, по электронной почте: pisheva@intertkan.ru или на сайте: www.intertkan.ru.