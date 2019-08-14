В саратовском историческом парке проходит акция для книголюбов
В историческом парке «Россия — моя история» решили поддержать Международный день книголюба и провести тематическую акцию.
В парке есть зона буккроссинга, которая пополняется и обновляется благодаря гостям. Среди книжного многообразия можно найти произведения отечественных и зарубежных классиков, книги по истории, современную прозу. Здесь можно обменять уже прочитанную книгу на любую другую, а если принять участие в акции и пополнить библиотеку, то можно получить пригласительный билет в исторический парк.
Акция «Обменяй книгу на пригласительный билет в исторический парк» действует с 9 по 18 августа 2019 года. По условиям акции пригласительный билет выдается посетителю, принесшему книгу/книги (произведения художественной литературы, книги по истории, искусству) для зоны буккроссинга (книгообмена) в указанный период.