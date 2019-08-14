В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Саратове проводятся плановые работы по замене оборудования
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты ООО «КВС» проводят плановые работы по замене оборудования.
13 июля в Заводском районе проведены работы по капитальному ремонту запорной арматуры на водоводе и насосной станции, установлены 4 задвижки.
Сегодня плановые мероприятия проводятся на территории Кировского и Ленинского районов. В зону проведения работ входят микрорайоны «Стрелка», 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Дачные. Подвоз воды осуществляется по адресам: ул.Алексеевская/Наумовская (10.00-11.00, 16.00-17.00), проспект 50 лет Октября, 74 (11.30-12.30, 17.30-18.30), Танкистов, 61 (13.00-14.00, 19.00-20.00), Лунная, 5 (10.00-11.00, 16.00-17.00), Мира, 9 (11.30-12.30, 17.30-18.30), Панфилова,7 (13.00-14.00, 19.00-20.00). 15 августа с 6.00 до 22.00 будут проводиться плановые работы в поселке Юбилейный Волжского района. Для проведения планового отключения будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам: ул.Братьев Никитиных, 2,4,4а,6,8,8 кор.2,3,4,5,6, 8д, 10, 10а, 12, 14а, 14,16,16а,18; ул.Федоровская, 1, 1а, 2,3,4,5,7,8; ул.Менякина, 1,1а,1б, 3, 3в(3а), 4,8; ул. Усть-Курдюмская,1, 1а, 3,3б,4,5,7,7а,7б, 7г, 7д, 9а,11а,11,12,14,25; ул.Исаева, 2а, 2б, 3,4,4а, 5, 6, 7,8, 9,9а,20а,21,22,23,24,25,26,28, 29, 32,42,42а, 44,44а,46а; ул.Радужная, 18; ул.Воскресенская, 32,34,48,50; ул.Державинская, 1,5,10; ул.Газовая, 24; ул.Скоморохова, 21,23; ул.Хрустальная, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68б, 68в, 68д, 68е; ул.Самойловская, 55,57,59; ул. Саловская, 5а, 5б, 6,8,10,12; 1 проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28а, 28б; ул.Большая Долинная, 53; ул.Муленкова, 1/1,6; 3-й проезд Муленкова, 2, 4,6, 8,6а; ул.Уютная, 1; 1-й Овсяной проезд, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 2-й Овсяной проезд, 1,3,5,7,9,11,13,15,17; 3-й Овсяной проезд, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12; ул.Камчатская, 1; ул.Шевыревская, 2,2а, 6, 6а; с/х Комбайн, 14а; ул.Апрельская, 1 Дома частного сектора и дома непосредственного управления по улицам: Пшеничная, Алых Роз, Андреева, Дудаковская, Сиреневая, Верхняя, Прохладная, Возрождения, Троицкая, Троицкий проезд, Светлая, Соловьиная роща, Соловьиный проезд, 1-й, 2-й Светлые проезды, Сетевая, Белых Рос, Нижний прохладный проезд, Рассветная, 1-й Рассветный проезд, Большая Рассветная, Сетевой проезд, Тенистая, Хвойная, Ямальская, Летняя, Зимняя, Соколиная, Белоснежная, Ясная, Тополиная, Парусная, 1-й Летний проезд, Спасская, Есаульская, Владимирская, Межевая, Челиева, Лучезарная, Мартовская, Декоративная, Цветочная, Июльская, 1-я, 2-я Цветочные, Апрельская, Нижняя Сорговая, Михайловская, 1-й, 2-й Михайловские проезды, Калининская, 2-й Малый Калининский проезд, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Нижнесорговые проезды, Ивантеевская, 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й,6-й,7-й,8-й,9-й,10-й,11-й Усть-Курдюмские проезды, Бешнова, Лобанова, Московского, Новосельцева, Екатериновская, Ртищевская, Малая Ртищевская, Новобурасская, Красноармейская, пос.УПТК, пос.Кардан, Челиева, 16, ЖК «Зеленая Долина», ЖК «Образцово», ЦДК.