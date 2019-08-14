Технологии и продукция NAVIEN вписывается в концепцию «умного города»

просмотров: 98

Презентованный ей проект призван объединить различные технологичные инициативы в единую систему управления. Однако качество и эффективность городской среды зависит не только от государства, но и от самих потребителей услуг ЖКХ.Обсудить умные города у участников X Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» получилось в ходе дискуссии «Интеллектуальные решения для «умных городов». Эксперты отметили, что у государства и бизнеса есть устойчивый интерес к повышению конкурентоспособности российских городов и формированию эффективной системы управления городским хозяйством. К слову, в проекте «Умный город», который курируется Министерством строительства и ЖКХ, уже на сегодняшний день зарегистрировано 507 городов и 334 проекта. Однако основная сложность заключается в выработке подходов к интеграции отдельных технологичных инициатив в единую комплексную систему управления.«Города сейчас подвержены изменениям, поэтому требуется постоянная актуализация и настройка различных городских систем под новые требования и вызовы, а также внедрение новых технологически ориентированных подходов», - отметил руководитель проектного офиса «Умный город» компании «Русатом Инфраструктурные решения» Максим Исаев. Так, методология «Бережливый умный город» Росатома позволяет реализовывать непрерывные улучшения процессов муниципалитета, повышать их эффективность, снижать потери, а также экономить ресурсы на основе современных цифровых инструментов сбора и анализа данных.Стоит отметить, что представленная компанией система является 100% российской разработкой, выполненной с учетом требований к информационной безопасности и импортозамещению. Пилотный проект Росатома в нижегородском Сарове вошел в число лучших практик международной организации устойчивого развития ООН-Хабитат. По оценкам администрации города Сарова, внедрение технологии приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год.Однако успешность реализации концепции «умного города» зависит и от самих горожан. Прежде всего это касается повышения энергоэффективности индивидуального отопления. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова, только в рамках программы «Жилье и городская среда» за шесть лет планируется переселить из аварийного жилья 530 тыс. человек. Часть из вводимого в строй жилья будет иметь поквартирное отопление с помощью газового котла.И здесь в концепцию «умного города» вписывается корпоративная инициатива корейского производителя отопительного оборудования NAVIEN. Компания на протяжении 40 лет развивает технологию конденсации, которая снижает выбросы CO2 и NOx, а также позволяет экономить до 30% на расходах на отопление.«В начале 2019 года мы представили российским потребителям новинку – настенный газовый конденсационный котел NCB700, с помощью которого мы хотим привить интерес к «зеленым технологиям» у отечественных потребителей», - говорит руководитель отдела маркетинга «Навиен Рус» Никита Голубев. В 2018 году в России было продано более 500 тыс. газовых котлов, однако на долю энергоэффективных моделей пришлось всего 2,5%.«Главная задача NAVIEN в ближайшие несколько лет – предоставить возможность покупателям внести свой вклад в концепцию «умного города» по относительно доступной для среднего россиянина цене», - отмечает г-н Голубев. К слову, российское представительство бренда «Навиен Рус» два года подряд получает престижную премию доверия потребителей «Марка №1 в России» и занимает лидирующую позицию по объему продаж в сегменте настенных газовых котлов.В 2019 году на выставке ИННОПРОМ участвовали более 600 экспонентов из 22 стран мира. Технологические новинки представили ведущие российские и зарубежные компании такие, как ГК «Ростех», АО «ОСК», ГК «Росатом», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», OOO «ЕвразХолдинг», ООО «УГМК-Холдинг, Siemens, Mazak, Fanuc, Kuka, Siempelkamp, Autodesk и другие. Свои национальные стенды представили 15 стран, а страной-партнером в этому году стала Турция.