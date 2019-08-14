Вчера саратовских журналистов ознакомили с подготовкой инвентаря к ЧМ по пожарно-спасательному спорту

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Театральная площадь и стадион "Локомотив" станут на предстоящем Чемпионате главными спортивными площадками. Здесь будут установлены две учебные башни."На сегодняшний день подготовка снарядов на стадионе "Локомотив" завершена на 85%. Уже 18 августа в наш город приедет мужская сборная команда России, которая будет тренироваться здесь, на стадионе, к предстоящему Чемпионату Мира, - рассказывает Олег Хамбиков представитель МЧС, начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Саратовской области».«Учебная башня, которая собирается в этом году на двух точках, имеет улучшенное покрытие, в отличие от четырех предыдущих, которые собирались на Чемпионате Приволжского Федерального округа в 2014 году и Чемпионате России в 2016 году. Это позволит спортсменам показать лучшие результаты и возможно улучшить мировые рекорды», - поясняет Алексей Лебеденко, специалист по учебно-тренировочным башням из города Ульяновска.В сборную России по пожарно - спасательному спорту вошли сильнейшие спортсмены страны по пожарно-спасательному спорту, которые не однократно становились Чемпионами Мира. Например, Владимир Сидоренко, представитель Московской области, Роман Вагнер, представитель Республики Татарстан. Приятно отметить, что в сборной команде будет и наша землячка - пятикратная Чемпионка Мира Анна Стародымова.Напомним, юбилейный Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдёт в г. Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года. Он объединит сразу несколько Чемпионатов Мира: XV Чемпионат мира среди мужчин, VI Чемпионат мира среди женщин, IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Его участниками станут порядка 600 человек. Спортсменам предстоит соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете. Театральная площадь и стадион "Локомотив" станут на предстоящем Чемпионате главными спортивными площадками.