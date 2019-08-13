Саратовские некоммерческие организации могут получить субсидии из бюджета региона
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 24 декабря 2018 года № 713-П «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг в сфере здравоохранения» в регионе проводится конкурс среди НКО на получение субсидий.
Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». В мероприятия программы входят изготовление и тиражирование информационных материалов, проведение мероприятий и акций по профилактике социально-значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Размер субсидий от 30 до 339,8 тыс. рублей.
Прием заявок осуществляется с 22 августа 2019 года по 22 сентября 2019 года. Консультации по вопросам подготовки заявок можно получить по телефону 67-06-14 (Кедрова Юлия Владимировна).