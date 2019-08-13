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Саратовцы участвуют в первенствах по футболу

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Саратовцы участвуют в первенствах по футболу

Саратовцы участвуют в первенствах по футболу, - сообщают специалисты министерства молодежной политики и спорта.

"Со 2 по 11 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» состоялись игры Первенства России по футболу среди команд спортивных школ 2002 (U-18) – национальный отбор в юношескую лигу УЕФА в сезоне-2019 Зона «ПРИВОЛЖЬЕ».

В соревнованиях приняли участие 9 команд: Волга (Ульяновск), СШОР по футболу «Сокол - 2002» (Саратов) , Балаково (Балаково), Нижний Новгород (Нижний Новгород), СШОР-8 (Нижний Новгород), Мордовия (Саранск), СШ по футболу (Альметьевск), Крылья Советов (Самара), ДЮСШ-НН (Нижний Новгород). По результатам всех игр команда заняла 7 место. В 2018 году команда «Сокол-2001» (тренер Кузнецов Константин) также принимала участие в данном турнире и заняла 7 место.

С 8 по 12 августа продолжились игры второго круга в рамках Первенства России Межрегионального Футбольного Союза «Приволжье» среди юношеских команд 2005, 2004, 2003 годов рождения. Команда «Сокол-2005» (тренеры Суровцев Анатолий, Козлов Анатолий) провела выездную игру с командой «Балаково» (г. Балаково), выиграв у хозяев поля со счетом 3:0.

Команда «Сокол-2003» (тренер Шпитальный Вадим) провела выездную игру с командой «Зенит -2003» (г. Пенза), выиграв у хозяев поля со счетом 3:0.

Команда «Сокол-2004» (тренеры Миронов Анатолий, Ермилов Виталий) провела домашнюю игру с командой «Звезда» (г. Энгельс), итог игры 2:0", - сообщает пресс-служба ведомства.