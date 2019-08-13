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Продолжается конкурс афиш для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Новости
Продолжается конкурс афиш для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Продолжается конкурс афиш для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Фестиваль - общественный проект ПФО, целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду для расширения культурного кругозора, создание новых стимулов для развития молодежного театрального искусства. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Конкурс проводится в три этапа: до 30 сентября принимаются заявки на участие в конкурсе, с 1 по 30 октября будет проводиться их экспертная оценка, 30 ноября состоится подведение итогов конкурса.

Участвовать в творческом состязании могут дети от 6 до 17 лет, а также молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).

Согласно Положению о конкурсе, на конкурс принимаются живописные работы (рисунки) высокого качества, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ.

Подать заявку можно на почту theatres.fest@mail.ru(с пометкой «Конкурс афиш»).