В Саратове основные дорожные работы завершены еще на пяти участках
В Саратове продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Завершились основные дорожные работы еще на нескольких участках: ул. Космодемьянской, ул. Шелковичная от ул. Б. Садовая до ул. Вокзальная, 13-й Белоглинский проезд, 16-й Белоглинский проезд, ул. Выгонная.
Сегодня, 13 августа, асфальтировка запланирована на ул. Огородная от ул. Усиевича до ул. Соликамская. Всего на данном участке будет заменено 16,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна.
Работы могут вызвать затруднения в движении транспорта, планируйте маршрут заранее.