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В сентябре в Пугачеве пройдет областной конкурс для «Мастеров хорошего настроения»

Новости


7 и 8 сентября 2019 года в Пугачеве пройдет областной конкурс ведущих развлекательно-игровых программ «Мастера хорошего настроения».

Организаторы Конкурса – министерство культуры области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой и отдел культуры администрации Пугачевского муниципального района.

Для участия в Конкурсе приглашаются организаторы массовых представлений, ведущие игровых и шоу-программ, специалисты культурно-досуговых учреждений области. Подать заявку можно до 23 августа
2019 года в Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А.Руслановой (справки по тел. 47-23-47).

Жюри выявит лучших по четырем номинациям: игровая программа для детей, игровая программа для молодежи, игровая программа для взрослых, игровая программа на основе фольклора, продолжительностью не более 25 минут.