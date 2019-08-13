В Доме-музее Павла Кузнецова откроется выставка саратовской арт-группы REPA «REPAспектива»

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Группа REPA (Repa Elite-Pop-Art) — это союз молодых авторов, работающих с различными формами современного искусства, такими как объекты, видео-арт, перфомансы, интерактивные акции. Основные участники группы — Алина Белоусова и Анастасия Колесникова, которых многие знают как одних из основателей галереи современного искусства ИМХО в Саратове.Ещё один участник первого состава группы REPA, художница из Энгельса, работающая под псевдонимом Фёдор Хиросиге, теперь является членом-корреспондентом группы в Санкт-Петербурге.Группа REPA занимается творческими исследованиями актуальных тем, таких как неоднозначная природа прогресса, массовая культура, современные медиа, социальные сети, интернет и т.д. И осмыслением влияния этих и других факторов на человека в цифровую эпоху. Среди представленных на выставке проектов будет впервые собранная в одном месте масштабная серия объектов «МассМедиаКульт», в которой помещенные в телевизоры классические картины вступают в диалог с популярными телепередачами. Будут подведены итоги ещё одного многолетнего художественного проекта «Web Zero», исследующего то, как постоянный контакт с «виртуальной реальностью» влияет на поведение современных людей. В рамках проекта, начавшегося в 2012 году, в ходе многочисленных интерактивных акций всем желающим предлагали повторить в «физической реальности» те действия, которые мы ежедневно совершаем в сети, надев на голову «завиртуальный шлем» в виде пустого монитора. Также, на выставке можно будет увидеть первые результаты осмысления группой REPA проблем архитектурного наследия города в проекте «Кап-кап ремонт» и познакомиться с другими работами группы.Группа REPA существует с 2010 г., за это время она стала участником акций и выставок различных музеев и галерей, среди которых Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева и Дом Павла Кузнецова (г. Саратов), Энгельсский краеведческий музей, галерея Parazit, лофт Rizzordi, Галерея Марины Гисич (г. Санкт-Петербург), галерея Марата Гельмана на Винзаводе (г. Москва), Пермский музей современного искусства PERMM и др. С 2012 года группа участвует в выставках и спецпроектах творческого объединения Parazit (г. Санкт-Петербург), в том числе и в выставке «Черная зависть» Параллельной программы Манифесты 10 в Петербурге (лето 2014 г.). Участники выставочного проекта «И-искусство. Ф-феминизм. Актуальный словарь», НИИ ДАР, галерея ISS MAG, галерея СИ (г. Москва), фестиваля «Nordwind» (г. Гамбург, Германия, в программе Лаборадории «Интимное место»). В июне 2015 года в Санкт-Петербурге в пространстве «Интимное место» прошла персональная выставка группы REPA «WebZero», в 2018 году состоялась персональная выставка группы в петербуржской галерее Navicula Artis (Арт-центр «Пушкинская, 10»).