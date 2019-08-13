В Саратове подвели итоги операции "Нетрезвый водитель"
Вечером и ночью 10 и 11 августа городская Госавтоинспекция проводила профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
За время проведения рейдов было выявлено 7 нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 1 нарушение по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а так же 2 нетрезвых водителя на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей, - сообщает пресс-служба ГАИ.