C 12 августа охотники могут получить разрешения на летне-осеннюю охоту
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С 24 августа на территории охотничьих угодий области открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь.
Получить разрешения на добычу возможно уже с 12 августа в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона по адресу: Саратов, Университетская 45/51, кабинет 212.
Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых охотничьего билета и документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Размер пошлины не изменился и составляет 650 рублей на весь срок охоты.
С 24 августа на территории охотничьих угодий области открывается летне-осенняя охота на пернатую дичь.
Получить разрешения на добычу возможно уже с 12 августа в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона по адресу: Саратов, Университетская 45/51, кабинет 212.
Выдача разрешения осуществляется на основании предъявляемых охотничьего билета и документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Размер пошлины не изменился и составляет 650 рублей на весь срок охоты.