Долги жителей за услуги ЖКХ теперь запрещено передавать коллекторам
Долги граждан за жилищные и коммунальные услуги теперь запрещено передавать коллекторам для взыскания.
Вступил в силу федеральный закон №214-ФЗ. Требовать оплату по долгам могут только наймодатель жилого помещения, управляющая и ресурсоснабжающая организации, регоператор по обращению с ТКО, а также юридическое лицо или предприниматель, которому собственники перечисляют плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Если одна из таких организаций передаст просроченную задолженность гражданина за услуги ЖКХ коллекторскому агентству, то заключенный между компаниями договор будет ничтожным.
Кроме того, согласно закону, каждый собственник оплачивает содержание жилого помещения и коммунальные услуги самостоятельно и не отвечает по обязательствам других собственников помещений в том же доме.