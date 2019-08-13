13 августа 2019 ВТОРНИК
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14:00 | 13 августа
В Саратове прошло очередное мероприятие "Отдыхаем всей семьей!"
13:09 | 13 августа
Саратовские некоммерческие организации могут получить субсидии из бюджета региона
12:18 | 13 августа
Саратовцы участвуют в первенствах по футболу
11:23 | 13 августа
Продолжается конкурс афиш для окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье»
10:38 | 13 августа
В Саратове основные дорожные работы завершены еще на пяти участках
09:50 | 13 августа
В сентябре в Пугачеве пройдет областной конкурс для «Мастеров хорошего настроения»
09:00 | 13 августа
В Доме-музее Павла Кузнецова откроется выставка саратовской арт-группы REPA «REPAспектива»
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Саратовцев ждут очередные "Городские выходные"
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В Саратове подвели итоги операции "Нетрезвый водитель"
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C 12 августа охотники могут получить разрешения на летне-осеннюю охоту
Как отдохнуть без лишних вложений
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Долги жителей за услуги ЖКХ теперь запрещено передавать коллекторам

Новости


Долги граждан за жилищные и коммунальные услуги теперь запрещено передавать коллекторам для взыскания.

Вступил в силу федеральный закон №214-ФЗ. Требовать оплату по долгам могут только наймодатель жилого помещения, управляющая и ресурсоснабжающая организации, регоператор по обращению с ТКО, а также юридическое лицо или предприниматель, которому собственники перечисляют плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если одна из таких организаций передаст просроченную задолженность гражданина за услуги ЖКХ коллекторскому агентству, то заключенный между компаниями договор будет ничтожным.

Кроме того, согласно закону, каждый собственник оплачивает содержание жилого помещения и коммунальные услуги самостоятельно и не отвечает по обязательствам других собственников помещений в том же доме.