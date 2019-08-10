10 августа 2019 СУББОТА
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19:32 | 09 августа
В столице стартует конкурс решений в сфере климатических и экологических инициатив
17:09 | 09 августа
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В столице стартует конкурс решений в сфере климатических и экологических инициатив

Новости
В столице стартует конкурс решений в сфере климатических и экологических инициатив


Старт конкурсу лучших практических решений в области климатических и экологических инициатив дал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В парке «Зарядье» 4 сентября 2019 года пройдет церемония награждения победителей в рамках III Климатического форума городов.

Конкурс (http://climate-forum.ru/ru/pages/contest/) проводится с целью отбора и продвижения передовых проектов, идей и реализованных практик в сфере экологии, создания дружественной городской среды, устойчивого развития городов и развития технологий умных городов.

В мероприятии могут принять участие как частные лица, так и общественные организации, компании, учебные заведения и корпорации. Все проекты будут рассматриваться в ряде номинаций: экология и бизнес, экология и город, экология и инновации, экология и информация, экология и общество, экология и дети.