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Саратовский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий на завтра

Новости
Саратовский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий на завтра

По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 10 августа, местами по области ожидается дождь, гроза, усиление северо-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, при грозе шквалистое усиление до 23 м/с, возможен град.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, следует:

- закрыть окна, двери, чердачные люки;

- соблюдать осторожность при передвижении;

- при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;

- по возможности ограничить время своего пребывания на улице;

- не перегружать линии электропередач;

- убрать с балконов громоздкие вещи.