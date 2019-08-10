Саратовский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий на завтра
По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 10 августа, местами по области ожидается дождь, гроза, усиление северо-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, при грозе шквалистое усиление до 23 м/с, возможен град.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, следует:
- закрыть окна, двери, чердачные люки;
- соблюдать осторожность при передвижении;
- при сильных порывах ветра максимально сократить время нахождения рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями;
- по возможности ограничить время своего пребывания на улице;
- не перегружать линии электропередач;
- убрать с балконов громоздкие вещи.