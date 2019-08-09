Для увеличения процента новых сотрудников после испытательного срока в рекрутинговой компании HR-PROFI разработали адаптационное интервью

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Основные цели инструмента для работодателя – выявить у новичка наличие негативных эмоций по отношению к компании и зон риска, скорректировать взаимодействие новичка с его руководителем, определить в процессе адаптации вектор движения и при необходимости вовремя его скорректировать.Новичок также получает определенные плюсы после участия в интервью: он чувствует заботу и внимание к себе в компании, благодаря чему повышает свою лояльность к ней и стремится работать более качественно.Адаптационное интервью проводится в три этапа: после первой отработанной недели, через 1,5 месяца и на последней неделе испытательного срока. Как утверждают специалисты кадрового агентства HR-PROFI (https://hr-profi.ru/), правильное проведение интервью дает отличные результаты и позволяет в значительной степени увеличить количество новичков, оставшихся в компании после испытательного срока.