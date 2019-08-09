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Завершилась Спартакиада машиностроителей региона

Новости


Сегодня, 9 августа, на стадионе «Торпедо» в Энгельсе состоялась торжественная церемония закрытия Спартакиады, посвященной Дню машиностроителя.

Организаторами соревнований традиционно выступили министерство промышленности и энергетики области и саратовское региональное отделение «Союза машиностроителей России».

В Спартакиаде приняли участие 280 сотрудников 14 предприятий машиностроения региона. Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: эстафета 4 по 50 метров, мини-футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.

В общекомандном зачете победителями стали сотрудники филиала «НПЦАП» - ПО «Корпус», второе место заняла команда ОАО «СЭПО», замкнули тройку призеров работники ГК «БОШ».

В личном зачете в соревнованиях по шахматам первенствовал Дмитрий Барбулат (ГК «БОШ»); по настольному теннису – Ирина Китаева и Сагынгалин Джапалаков (оба - филиал «НПЦАП» - ПО «Корпус»).
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