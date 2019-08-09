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Саратов готовится к новому сезону международного органного фестиваля

Новости / Культура
Саратов готовится к новому сезону международного органного фестиваля

Открытие состоится 18 сентября в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

По информации организаторов, на 28-м Саратовском международном органом фестивале выступят кафедральные органисты из Финляндии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии и России. В их числе как уже известные саратовцам музыканты, так и новые исполнители. Так, впервые в Саратове выступят финн Вилле Урпонен из Турку, Торстен Маус, Андреас Кавелиус и Франц Хаук из Германии.

Все органисты для саратовского фестиваля наряду с сольной программой готовят и ансамблевые пьесы для выступления с ведущими российскими солистами, джазовыми ансамблями и хорами. Параллельно продолжится реализация благотворительного проекта «Орган – в подарок детям» для детей-сирот и воспитанников коррекционных школ области.

18 сентября фестиваль откроет «звездный дуэт» выдающегося мультиинструменталиста Франциса Видила (Версаль) и виртуозного саксофониста, дудукиста Сергея Бельгисова (Сочи). Любителей органной музыки ждет шоу-программа «Джаз по-французски - 2».

В течение нескольких месяцев в нашем городе пройдет еще девять органных концертов. Завершится фестиваль 25 июня выступлением главного органиста кафедрального собора г. Ингольштадт Франца Хаука (Германия).