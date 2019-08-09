В результате столкновения "Приоры" и фуры с битумом погибли три женщины
ДТП произошло вчера после 7 часов вечера в Саратовском районе.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Саратовской области, на 317 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград водитель легкового авто допустил столкновение с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом (цистерна). В результате столкновения произошло опрокидывание фуры с цистерной и розлив битума. В связи с этим было ограничено движение и организован объезд через п. Красный Октябрь.
В результате аварии водители транспортных средств и девочка-пассажир «Лады Приоры» получили травмы, три пассажирки легкового автомобиля от полученных травм скончались.