9 августа 2019 ПЯТНИЦА
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13:24 | 09 августа
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12:33 | 09 августа
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11:40 | 09 августа
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10:49 | 09 августа
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В результате столкновения "Приоры" и фуры с битумом погибли три женщины

Новости / ЧП
В результате столкновения "Приоры" и фуры с битумом погибли три женщины


ДТП произошло вчера после 7 часов вечера в Саратовском районе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Саратовской области, на 317 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград водитель легкового авто допустил столкновение с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом (цистерна). В результате столкновения произошло опрокидывание фуры с цистерной и розлив битума. В связи с этим было ограничено движение и организован объезд через п. Красный Октябрь.

В результате аварии водители транспортных средств и девочка-пассажир «Лады Приоры» получили травмы, три пассажирки легкового автомобиля от полученных травм скончались.