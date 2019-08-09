Саратовцы отдают предпочтение мясу, молоку и фруктам и отказываются от хлебобулочных изделий

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Как показали исследования, в 2018 году каждый член семьи в месяц съедал 8,4 кг хлеба и хлебных продуктов, что по сравнению с 2017-м меньше на 7%. Употребление сахара и кондитерских изделий в 2018 году снизилось на 6% и составило 3 кг на человека. Ежемесячное потребление растительного масла и других жиров в 2018 сократилось на 18% и насчитало 0,9 кг на человека.В то же время за год на 4% выросло потребление мяса и мясных продуктов – 7,9 кг на человека в месяц. На полпроцента увеличилось потребление молока и молочных продуктов и составило 22,4 кг на человека. Чаще саратовцы стали есть фрукты и ягоды. Их потребление в прошлом году по сравнению с позапрошлым подросло на 3,5% ( 5,9 кг на человека каждый месяц).В Саратовстате уточнили, что данное обследование – выборочное, в выборку попали 770 семей. Более подробно статистики выяснят, как живут жители Саратовской области, в 2020 году во время проведения Всероссийской переписи населения.