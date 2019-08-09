Флаг Саратовской области отправят на Северный полюс
Вчера в Информационном центре по атомной энергии Саратова состоялась пресс-конференция по поводу торжественной передачи флага Саратовской области участнице рейса на Северный полюс саратовской школьнице Дарье Игониной. Флаг девушке вручил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.
Напомним, в рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России 13-22 августа 2019 года состоится детский тематический рейс-экспедиция на Северный полюс. 68 детей, представляющих разные регионы и общественные организации страны, в том числе сеть Информационных центров по атомной энергии, достигнут вершины Земли на ледоколе «50 лет Победы». Саратовскую область в путешествии представят Дарья Игонина и ученик 11 А класса МАОУ «Гимназия №2» Владислав Карнаухов.