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Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Саратовский пахарь"

Новости


8 августа в Саратове в рамках 10-ого сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. День поля-2019» прошел конкурс на приз Губернатора области по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь».

Участниками конкурса стали победители регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - студенты Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, сельскохозяйственного техникума им. К.А. Темирязева, Краснокутского политехнического лицея и Питерского агропромышленного лицея.

Вчера студенты прошли 2 теоретических этапа конкурса – «правила подготовки к работе и эксплуатация техники» и «подготовка пахотного агрегата». Сегодня студенты выполняли задания практического этапа – вспашку на тракторах класса 2 «Беларус-1221» с 4-х корпусным плугом.

По итогам конкурса первое место заняли студенты Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, которые лучше всех справились с конкурсными заданиями. Второе место – за студентами Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, а третье – у команды Краснокутского политехнического лицея.

Победителям достался кубок и Приз Губернатора – трактор «Беларус», призеры были награждены кубками и наборами инструментов.