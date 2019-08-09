Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Саратовский пахарь"
8 августа в Саратове в рамках 10-ого сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. День поля-2019» прошел конкурс на приз Губернатора области по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь».
Участниками конкурса стали победители регионального этапа всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» - студенты Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, сельскохозяйственного техникума им. К.А. Темирязева, Краснокутского политехнического лицея и Питерского агропромышленного лицея.
Вчера студенты прошли 2 теоретических этапа конкурса – «правила подготовки к работе и эксплуатация техники» и «подготовка пахотного агрегата». Сегодня студенты выполняли задания практического этапа – вспашку на тракторах класса 2 «Беларус-1221» с 4-х корпусным плугом.
По итогам конкурса первое место заняли студенты Базарнокарабулакского техникума агробизнеса, которые лучше всех справились с конкурсными заданиями. Второе место – за студентами Балашовского техникума механизации сельского хозяйства, а третье – у команды Краснокутского политехнического лицея.
Победителям достался кубок и Приз Губернатора – трактор «Беларус», призеры были награждены кубками и наборами инструментов.