9 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 08 августа
К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны
17:10 | 08 августа
Михаил Исаев выступил против повышения тарифов за проезд в общественном транспорте Саратова
16:32 | 08 августа
Татьяна Гаранина прокомментировала подготовку к фестивалю исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города»
15:49 | 08 августа
Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 08 августа
В Радищевском музее открывается выставка «Мода в искусстве: от античности до модерна»
14:09 | 08 августа
ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников
13:23 | 08 августа
В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская
12:30 | 08 августа
В минувшие выходные горели три дома и магазин
11:38 | 08 августа
Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
10:45 | 08 августа
В Саратове состоится 10-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны

Новости
К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны


С 5 по 15 августа проходит масштабное исследование, посвященное изучению отношения россиян к национальному гимну.

Целью исследования является замер отношения респондентов к гимну Российской Федерации, а также уровня узнаваемости композиции и знания текста главной песни страны.

Опрос проводится Центром общественно-политических и социальных проектов на онлайн-платформе: https://copsp.ru/reserachabouthymn. Стать участником исследования может любой желающий в возрасте от 6 лет. Исследователи отмечают, опрос проходит добровольно и анонимно.

Анкетирование включает в себя как вопросы на проверку знания гимна, так и вопросы, связанные с личным отношением участников к главной мелодии страны, в том числе россиян спрашивают, в чьем исполнении могла бы прозвучать кавер-версия гимна. Респондентов просят рассказать, с какими событиями ассоциируется гимн, сколько куплетов в гимне России, а также вставить недостающие слова из строчек главной песни.

Исследование по изучению общественного мнения проводится в рамках проекта «День гимна России». В 2019 году исполняется 75 лет с момента написания музыкального произведения, положенного в основу современного Гимна России. 1-го сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове пройдёт общенациональная акция, посвящённая юбилею одного из основных геральдических символов страны.

Мероприятие объединит жителей всей страны, собрав их на стадионе и у телевизионных экранов. На акцию приедут представители из 85 регионов страны, чтобы стать частью масштабного музыкального коллектива для совместного исполнения гимна. Принять участие в составе оркестра или многонационального хора сможет любой житель страны в возрасте от 6 лет. Регистрация на акцию откроется с 15 августа. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России.

Результаты исследования будут опубликованы на сайте Центра общественно-политических и социальных проектов 20 августа 2019 года.