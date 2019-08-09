К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны
С 5 по 15 августа проходит масштабное исследование, посвященное изучению отношения россиян к национальному гимну.
Целью исследования является замер отношения респондентов к гимну Российской Федерации, а также уровня узнаваемости композиции и знания текста главной песни страны.
Опрос проводится Центром общественно-политических и социальных проектов на онлайн-платформе: https://copsp.ru/reserachabouthymn. Стать участником исследования может любой желающий в возрасте от 6 лет. Исследователи отмечают, опрос проходит добровольно и анонимно.
Анкетирование включает в себя как вопросы на проверку знания гимна, так и вопросы, связанные с личным отношением участников к главной мелодии страны, в том числе россиян спрашивают, в чьем исполнении могла бы прозвучать кавер-версия гимна. Респондентов просят рассказать, с какими событиями ассоциируется гимн, сколько куплетов в гимне России, а также вставить недостающие слова из строчек главной песни.
Исследование по изучению общественного мнения проводится в рамках проекта «День гимна России». В 2019 году исполняется 75 лет с момента написания музыкального произведения, положенного в основу современного Гимна России. 1-го сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» на Крестовском острове пройдёт общенациональная акция, посвящённая юбилею одного из основных геральдических символов страны.
Мероприятие объединит жителей всей страны, собрав их на стадионе и у телевизионных экранов. На акцию приедут представители из 85 регионов страны, чтобы стать частью масштабного музыкального коллектива для совместного исполнения гимна. Принять участие в составе оркестра или многонационального хора сможет любой житель страны в возрасте от 6 лет. Регистрация на акцию откроется с 15 августа. Акция станет самым массовым живым исполнением гимна России.
Результаты исследования будут опубликованы на сайте Центра общественно-политических и социальных проектов 20 августа 2019 года.