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В 2020 году в Саратовской области откроется центр опережающей профессиональной подготовки

Новости


Минпросвещения России подведены итоги по проведению конкурсного отбора регионов на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки.

По итогам отбора региону будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание в 2020 году центра опережающей профессиональной подготовки. Саратовская область вошла в число 15 регионов России, где в 2020 году откроются такие центры.

«Работа центра будет ориентирована на производственную структуру региона, он будет работать на опережение и готовить профессионалов как для планирующихся предприятий, так и для действующих. Центр обеспечит профориентацию, ускоренное профобучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации по востребованным и перспективным профессиям по стандартам WorldSkills. Для этих целей он будет оснащен современной материально-технической базой. Центр будет доступен не только выпускникам школ, но и уже работающим специалистам, которые желают получить дополнительное профобразование», - рассказала министр образования области Ирина Седова.