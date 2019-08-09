В 2020 году в Саратовской области откроется центр опережающей профессиональной подготовки

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По итогам отбора региону будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание в 2020 году центра опережающей профессиональной подготовки. Саратовская область вошла в число 15 регионов России, где в 2020 году откроются такие центры.«Работа центра будет ориентирована на производственную структуру региона, он будет работать на опережение и готовить профессионалов как для планирующихся предприятий, так и для действующих. Центр обеспечит профориентацию, ускоренное профобучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации по востребованным и перспективным профессиям по стандартам WorldSkills. Для этих целей он будет оснащен современной материально-технической базой. Центр будет доступен не только выпускникам школ, но и уже работающим специалистам, которые желают получить дополнительное профобразование», - рассказала министр образования области Ирина Седова.