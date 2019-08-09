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Михаил Исаев выступил против повышения тарифов за проезд в общественном транспорте Саратова

Новости
Михаил Исаев выступил против повышения тарифов за проезд в общественном транспорте Саратова

Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев сделал заявление относительно повышения платы за проезд в общественном транспорте:

«Уважаемые саратовцы! Хочу сделать заявление относительно обсуждаемой темы на сегодняшний день в социальных сетях – о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

Да, на сегодняшний день в комитет дорожного хозяйства обратились 5 перевозчиков о повышении тарифа на проезд. Это второстепенные маршруты и автобусы малой вместимости.

Моя жесткая позиция – оснований повышать тариф на сегодняшний день нет.

Во-первых, перевозчиками не соблюдены процедуры прежде всего информирования пассажиров о том, что они планируют поднять тариф.

Второе: мы не видим экономической обоснованности повышения тарифов. Хочу напомнить, что буквально несколько месяцев назад произошли конкурсы, и тот тариф, который был в городе, перевозчиков, которые выставлялись на эти конкурсы, устраивал. Прошло несколько месяцев, поэтому такого резкого повышения мы не видим.

Со своей стороны мы намерены обратиться в УФАС и УГАДН об обоснованности планируемых действий данными перевозчиками. Как и планировали, в начале следующей недели мы соберем круглый стол со всеми федеральными, региональными структурами, горожанами, перевозчиками, где будем обсуждать эти темы. Но наши аргументы на сегодняшний день такие, которые я озвучил»