Татьяна Гаранина прокомментировала подготовку к фестивалю исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города»

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«Полным ходом идет подготовка фестиваля . Саратовские археологи и сотрудники исторического парка «Россия — моя история» готовят новые площадки для гостей и участников, набирают волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении масштабного события.Яркий, зрелищный фестиваль стал визитной карточкой нашего региона, получил поддержку Фонда Президентских грантов, стал прочно ассоциироваться с празднованием Дня города Саратова.Фестиваль «Укек. Один день из жизни средневекового города» привлекает и профессиональное сообщество — историков, археологов, реконструкторов, исследователей и популяризаторов науки. Это неслучайно, ведь современный Увек — место, где ежегодно работают археологические экспедиции, совершаются важные открытия. Нынешний год не стал исключением: за время экспедиции археологам удалось найти множество предметов XIV века, относящихся к древнему золотоордынскому городу. Например, были найдены фрагменты ювелирных украшений, монеты, сфероконусы, предметы быта. Фестиваль интересен еще и тем, что все находки археологов можно будет увидеть и рассмотреть детально. Археология - популярная наука, формат, который на сегодняшний день крайне востребован у молодежи. Молодые люди хотят быть первооткрывателями, исследователями древних тайн и загадок. Золотоордынский Укек дает такую возможность, а фестиваль помогает увидеть историю во всем ее многообразии», - цитирует Татьяну Анатольевну пресс-служба профильного министерства.Фото из открытых источников.