Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
В рамках подготовки к проведению в Саратове XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту продолжается набор волонтёров для помощи в проведении этих соревнований.
Чемпионат пройдёт с 8-16 сентября на стадионе «Локомотив» и на Театральной площади. Более 800 гостей из 26 стран мира приедут в Саратов! Сопровождать мероприятие будут свыше 250 волонтеров!
Требования к волонтерам: возраст от 18 лет (приветствуется владение английским языком).
Функционал: помощь в логистике, работа со СМИ, координация зрителей на трибунах, организация работы на спортивных площадках. Уточнить информацию можно по тел. 49-19-16.