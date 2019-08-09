9 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
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15:49 | 08 августа
Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 08 августа
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14:09 | 08 августа
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12:30 | 08 августа
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Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Новости


В рамках подготовки к проведению в Саратове XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту продолжается набор волонтёров для помощи в проведении этих соревнований.

Чемпионат пройдёт с 8-16 сентября на стадионе «Локомотив» и на Театральной площади. Более 800 гостей из 26 стран мира приедут в Саратов! Сопровождать мероприятие будут свыше 250 волонтеров!

Требования к волонтерам: возраст от 18 лет (приветствуется владение английским языком).

Функционал: помощь в логистике, работа со СМИ, координация зрителей на трибунах, организация работы на спортивных площадках. Уточнить информацию можно по тел. 49-19-16.