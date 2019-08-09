В Радищевском музее открывается выставка «Мода в искусстве: от античности до модерна»
15 августа в 17 часов в Радищевском музее (Радищева, 39) состоится открытие выставки «Мода в искусстве: от античности до модерна».
В «показе мод» на выставке участвуют картины, рисунки, гравюры, миниатюры, художественные куклы, старинные журналы мод, архивные фотографии из собрания Радищевского музея. А также сами изображенные на них произведения декоративно-прикладного искусства – старинные воротники, веера, сумочки, флакончики для духов, другие аксессуары и предметы интерьера. Замечательное дополнение выставки – древнегреческие вазы из Музея археологии СГУ, форма которых, как наглядно показано, повторяет очертания женской фигуры. Также дополняют и украшают пространство костюмы из мастерской Саратовского ТЮЗа. Зрители увидят наряду с авторскими работами современных художников ценный исторический экспонат – фрак конца XIX века, сшитый фирмой знаменитого саратовского предпринимателя Андрея Бендера.