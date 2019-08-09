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ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников

Новости
ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников

С начала 2019 года в территориальные управления ПФР Саратовской области поступило 851 заявление от правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц. Вынесены решения о выплате на общую сумму свыше 21 миллиона рублей.

Напомним, что средства пенсионных накоплений имеются не у всех. В 2002-2004 году они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России. С 2014 года все страховые взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников, новыми взносами пенсионные накопления не пополняются.
Еще пенсионные накопления имеются у участников Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, а также у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

Любой гражданин, у которого формируются пенсионные накопления, имеет право при жизни определить круг своих правопреемников и размер доли средств, которые будут распределены между ними в случае его смерти. Для этого необходимо подать в свой фонд (ПФР либо НПФ в зависимости от того, где формируются средства) соответствующее заявление. В случае отсутствия такого заявления правопреемниками умершего застрахованного лица по закону являются его ближайшие родственники: первая очередь - дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители); вторая очередь (при отсутствии первой) - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица в фонд, который формировал накопительную пенсию гражданина на момент его смерти. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.