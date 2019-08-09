9 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 08 августа
К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны
17:10 | 08 августа
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16:32 | 08 августа
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15:49 | 08 августа
Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 08 августа
В Радищевском музее открывается выставка «Мода в искусстве: от античности до модерна»
14:09 | 08 августа
ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников
13:23 | 08 августа
В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская
12:30 | 08 августа
В минувшие выходные горели три дома и магазин
11:38 | 08 августа
Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
10:45 | 08 августа
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В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская

Новости


В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по замене тринадцати тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на участке улицы Советская от улицы Рахова до улицы Радищева.

Сегодня днем асфальтировка запланирована на улице Щорса. Ремонт будет проведен на площади более 2,2 тысяч квадратных метров. Также работы запланированы в вечернее и ночное время. Они могут вызвать затруднения в движении транспорта, планируйте маршрут заранее.