В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская
В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по замене тринадцати тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на участке улицы Советская от улицы Рахова до улицы Радищева.
Сегодня днем асфальтировка запланирована на улице Щорса. Ремонт будет проведен на площади более 2,2 тысяч квадратных метров. Также работы запланированы в вечернее и ночное время. Они могут вызвать затруднения в движении транспорта, планируйте маршрут заранее.