9 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:20 | 08 августа
К 75-летию мелодии гимна россиян проверяют на знание главной песни страны
17:10 | 08 августа
Михаил Исаев выступил против повышения тарифов за проезд в общественном транспорте Саратова
16:32 | 08 августа
Татьяна Гаранина прокомментировала подготовку к фестивалю исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города»
15:49 | 08 августа
Продолжается набор волонтёров для помощи в проведении XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 08 августа
В Радищевском музее открывается выставка «Мода в искусстве: от античности до модерна»
14:09 | 08 августа
ПФР: Саратовцы имеют право на получение пенсионных накоплений своих умерших родственников
13:23 | 08 августа
В Саратове завершены основные дорожные работы на улице Советская
12:30 | 08 августа
В минувшие выходные горели три дома и магазин
11:38 | 08 августа
Более ста дворов отремонтировано в Саратовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда»
10:45 | 08 августа
В Саратове состоится 10-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В минувшие выходные горели три дома и магазин

Новости
В минувшие выходные горели три дома и магазин

В минувшие выходные в Саратовской области горели три дома и магазин.

7 августа в 20.27 на пульт «01» города Вольска поступил сигнал о пожаре в магазине «Новый мир» на 1-ом этаже 5-ти этажного здания. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.

8 августа в час ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в двух расселённых домах на 5-ом Нагорном проезде. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. На тушение выезжали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

8 августа в 01.37 на пульт «01» Калининска поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Ахтуба. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.