В минувшие выходные горели три дома и магазин
В минувшие выходные в Саратовской области горели три дома и магазин.
7 августа в 20.27 на пульт «01» города Вольска поступил сигнал о пожаре в магазине «Новый мир» на 1-ом этаже 5-ти этажного здания. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.
8 августа в час ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в двух расселённых домах на 5-ом Нагорном проезде. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. На тушение выезжали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.
8 августа в 01.37 на пульт «01» Калининска поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Ахтуба. Площадь пожара составила 27 квадратных метров. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.